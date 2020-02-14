فتاة تُفسد زفاف أخيها وتتقيأ على الحضور

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أفسدت فتاة، مراسم زفاف أخيها، بعدما تعرّضت إلى وعكة صحية شديدة وسقطت مغشية على الأرض ليتم الكشف أنها تعاني من آلام المخاض وتضع مولودها بعد ساعة من الحادثة.

وأوضحت العروس، أن شقيقة زوجها أصرّت على الوقوف بجوارها أثناء مراسم الزفاف رغم شعورها بالإعياء، ليشتد عليها المرض وبدأت في إفراغ معدتها على الحضور والعروس.

واكتشف الأطباء أنها في آلام المخاض ليكون الأمر بمثابة صدمة للجميع، إذ لم يكن أحد يعلم ولا هي بأنها حامل، وأضافت العروس «كنت متحمسة جدًا لحضور حفل زفافي وكنت أتطلع إلى قضاء أمسية رومانسية مع زوجي، الآن ، لم يكن لدي أي حفل زفاف. لا رقص ولا عشاء».