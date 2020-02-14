قناة إسرائيلية تفضح قطر: «تتواجد في غزة بمباركة إسرائيل » (فيديو)

ماجد القزيز(صدى):

لوحت قطر خلال الأيام الماضية بما يعرف باتفاقية عدم الاعتداء التي تسعى لتوقيعها مع إسرائيل، وهو ما لم يكن مفاجأة، حيث تُعرف قطر بعلاقتها الوطيدة العلنية مع إسرائيل.

وفضحت قناة إسرائيل 24 قطر، بقولها إنها الدول العربية الوحيدة التي تتمتع بعلاقة علانية مع إسرائيل.

وأكدت القناة الإسرائيلية على أن قطر تتواجد في غزة بمباركة من إسرائيل وبناءً على أمر منها.

وكان عراب الخراب القطري حمد بن جاسم غرد مؤخرًا خلال الشهر الجاري، زعم فيها عن اتفاقية بين إسرائيل ودول الخليج، قائلا “نشرت بتاريخ 14 ديسمبر من العام الماضي تغريده تحدثت فيها عن صفقة القرن وقلت إنها ستعلن بداية هذا العام. والآن سيتبعها اتفاقية عدم اعتداء بين إسرائيل ودول خليجية.”.