بالفيديو.. روان بن حسين تعاقب زوجها في عيد الحب على طريقتها الخاصة 

خالد الظفيري(صدى):

عاقبت الفاشينيستا روان بن حسين زوجها في عيد الحب، بعد تصرفه الصادم نحوها في العام الماضي.

وأكدت روان بن حسين على حماسها الكبير بعيد الحب هذا العام، موضحة أن السبب هو عقابها لزوجها الذي تخطط له بعد أن أفسد احتفالهما بالفلانتين العام الماضي.

واوضحت روان بن حسين أن في عيد الحب العام الماضي، أرادت أن تحتفل به بطريقة مختلفة مع زوجها، فحجزت درس طبخ إيطالي، ولكن الصدمة هو أن زوجها تشاجر معها قبل الفلانتين وأفسد الاحتفال، فاضطرت أن تصطحب صديقتها معها للدرس بدلاً منه.

وصورت روان لمتابعيها إعداد زوجها للطعام لها، وأخذت تسأله عن الطبق الذي يطهيه فمزح معها بقوله: “سم هاري”.