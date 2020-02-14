شاهد .. صالح الجسمي يستنجد بـ «آل نهيان» من تهديدات مها محمد

أبو ظبي(صدى):

استنجد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، بالشيخ ‎سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات، من أجل التحقيق حول التصريحات التى أدلت بها الفنانة الكويتية ‎مها محمد بشأنه.

وكتب الجسمي على حسابه الرسمي بموقع تويتر: أوجه هذه الرسالة والنداء للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول ما ذكرته الفنانة الكويتية مها محمد من أنه لم يتبق محامي في الإمارات إلا وتواصل معها (يبون راسي) وأرجو الإيعاز للجهات المعنية للتحقيق في الأمر.

وأضاف، في تغريدة أخرى: ما عاش من يبي راسي وانا في ابن زايد وفي دولة قانون ، والله خير الحافظين.

يذكر أن الخلافات اشتدت بين الجسمي والفنانة الكويتية بعد أن دافعت الأخيرة عن الفنانة مريم حسين، الأمر الذى جعل الجسمي يوجه له تعليقات نارية استفزتها، وأشعلت بينهما الخلافات.