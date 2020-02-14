بكاء ونحيب أعضاء «البعث» بعد نجاتهم من مجزرة الرفاق (فيديو نادر)

بغداد(صدى):

وثق فيديو نادر اجتماع صدام حسين رئيس العراق الراحل مع أعضاء حزب البعث العراقي، بعد 6 أيام من توليه الحكم.

وكان صدام حسين قرر التخلص من بعض الأسماء في الحزب؛ فيما يعرف بمجزرة الرفاق؛ والتي نفذها الرئيس العراقي نظرًا لوجود تكتل مؤيد للوحدة مع سوريا وضد رغبات صدام، وأفشلت المجزرة الوحدة بين حزب البعث السوري بقيادة حافظ الأسد وحزب البعث العراقي بقيادة أحمد حسن البكر.

وأظهر الفيديو بكاء ونحيب بعض الأعضاء أثاء تمجيدهم لصدام حسين؛ حيث قيل أن سبب البكاء هو نجاتهم من الموت بعد عدم تواجد أسمائهم في قائمة “الخائنين” لصدام.

وكان “صدام “قدم أسماء 68 متهماً مشتركا في التآمر. تمت إزالتهم من الغرفة واحداً تلو الآخر حيث تم استدعائهم واحتجازهم. بعد قراءة القائمة هنأ صدام أولئك الذين ما زالوا جالسين في الغرفة

ووقعت مجزرة الرفاق في ٢٢ يوليو ١٩٧٩م بعد ٦ أيام من توليه الحكم، وقد أختلفت الروايات حولها ولم يتم التأكد حتى الأن من الرواية الصحيحة.