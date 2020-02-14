غربان في سماء ووهان الصينية تثير الرعب مع ازدياد جثث «كورونا» (فيديو)

بكين(صدى):

أثار فيديو منتشر لغربان تحلق فوق سماء ووهان الصينية معقل فيروس كورونا الرعب على مستوى عالمي.

وكان انتشر فيديو خلال الأيام الماضية يوثق ظهور عدد كبير من الغربان فوق سماء مدينة ووهان الصينية، وقال ناشره: ” انتشار عدد مقلق من الغربان في ووهان.. ما الذي يجذب هذا العدد الكبير؟ مئات الناس يموتون طوال الوقت “.

ويعرف الغراب بأنه حيوان يتغذى على الكائنات الحية الميتة والحشرات، وهو الأمر الذي جعل المعلقين يربطون بين ظهوره في ووهان وضحايا فيروس كورونا.

وبعد القلق الذي خلفه الفيديو، سارعت وكالة فرنس برس إلى التأكد من صحة المعلومات الواردة، من خلال أداة “fact check” للتحقق من صدقية الأخبار المتداولة.

وقالت الوكالة إن ” المعلومات غير صحيحة.. تم تصوير الفيديو على بعد أكثر من 1000 ميل شمال غرب ووهان، بالضبط في مدينة شينينغ الصينية في مقاطعة تشينغهاي ” وتم التقاطه في 9 فبراير وعٌلف عليه عندما نشر للمرة الأولى : ” مشهد شتوي مألوف ومرعب لكنه جميل في شينينغ “.

وتابع ناشر الفيديو: ” هذا المنظر مألوف منذ أن انتقلت إلى السكن في هذه المنطقة في سبتمبر 2019، مع بداية فصل الشتاء “.