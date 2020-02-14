شاهد .. السيدات ينافسن الرجال في الرياض على طاولة البلوت

الرياض(صدى):

تشهد بطولة شتاء الرياض للبلوت هذا العام مشاركة عدد من السيدات في المنافسات التى انطلقت يوم أمس برعاية الهيئة العامة للترفيه.

ويتنافس على طاولة البلوت الرجال بجانب النساء وسط أجواء حماسية هادفة لتحقيق الفوز.

يذكر أن البطولة تعد وحدة من أكبر البطولات في المملكة، ويشارك فيها كل فئات المجتمع من مختلف الأعمار وجوائزها تقدر بحوالي مليوني ريال.