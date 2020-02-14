الهلال يعاود التدريبات استعدادا لدوري الأبطال (صور)

نواف السالم(صدى):

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عصر اليوم الجمعة، تدريباته الاعتيادية بعد تغلبه على مضيفه الفيحاء بهدف وحيد مساء أمس.

وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء مرانًا استرجاعيًا فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتيادياً.

وبدأ المران بتدريبات فنية متنوعة، فيما طبق اللاعبون عددا من الجمل التكتيكية، كما خاضوا مناورة على جزء من الملعب.

وشارك «ياسر الشهراني وعبدالله عطيف» بالتدريبات الجماعية، وواصل محمد الشلهوب برنامجه التأهيلي.

وسيكون لقاء الهلال القادم أمام النادي الاهلي، يوم الاثنين الموافق 17 فبراير الجاري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.