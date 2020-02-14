صور روبي في «الفالنتين»تُحدث ضجة بعد ساعتين من نشرها

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية روبي جدلًا كبيرة في يوم الحب، فظهرت في الوقت الذي يحتفل فيه بارتداء الملابس الحمراء، بطريقة مخالفة للجميع.

وظرت روبي بهذه المناسبة بإطلالة صادمة؛ حيث غيرت لون شعرها إلى اللون الأحمر.

ولم تغير روبي شعررها عن طريق “الصبغة ” ولكن ظهرت بشعر مستعار طويل باللون الأحمر وعلقت على صورتها التي نشرتها على انستجرام قائلة:”عيد حب سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم”.

وأحدثت صور روبي في “الفالنتاين” ضجة على موقع “إنستجرام” بعد ساعتين فقط من طرحها لها، إذ حظيت بإعجاب أكثر من 22 ألف شخص، بينما رأى الأخرون أنها إطلالة غير موفقة.