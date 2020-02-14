بالفيديو .. صاروخ يصيب مروحية تابعة للنظام السوري في حلب

دمشق(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظات إسقاط مروحية تابعة للنظام السوري في ريف حلب الغربي بسوريا.

وأعلنت الفصائل المعارضة السورية، اليوم، أنها قامت بإطلاق صاروخاً حرارياً باتجاه مروحية تابعة لنظام الأسد في مدينة الأتارب، مما أدى لوفاة طاقمها.

وتداول عدد من النشطاء فيديوهات ترصد لحظات سقوط المروحية وسط تكبيرات أطلقها البعض فرحًا بتدميرها.