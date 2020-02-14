العكرش تقف على المدارس الاهلية برفحاء

رافع فريح(صدى):

قامت مشرفات عموم الوزارة الأستاذة عفاف العكرش مديرة ادارة البرامج ومشرفة العموم بوكالة التعليم العام الاهلي بالوزارة، و الأستاذة :دينا الدايل مشرفة عموم الادارة العامة للطفولة المبكرة بالوزارة بزيارة مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يومين لمتابعة المدارس الأهلية المستفيدة من مشروع القسائم التعليمية لرياض الأطفال (معين ) وهي مدرسة انجال رفحاء ونجوم رفحاء برفقة مديرة ادارة رياض الأطفال :فهيدة الدغمي ومشرفات مكتب التعليم الأهلي .

وتم خلال الزيارة تفقد سير العملية التربوية والوقوف على واقع البيئة المدرسية والتحديات التي تواجهها للعمل على تذليلها ومعالجتها للوصول الى تجويد العملية التدريسية والتربوية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية .

واستكملت الزيارةلليوم الثاني لمدرسة شموس رفحاء بالتجول بمرافق المبنى التعليمي والأركان التعليمية في الفصول ومن جانبه قدم الأستاذ طلال الرويعي مدير مكتب التعليم الأهلي الشكر والتقدير للأستاذة امل الصييفي المشرفة العامة على مدارس شموس رفحاء لتعاونها الدائم مع مكتب التعليم الأهلي .