أطعمة يجب الابتعاد عنها بعد تمارين الجيم

أميرة خالد(صدى):

يلجأ كثير من الأشخاص للذهاب لصالات الجيم، من أجل فقدان الوزن الزائد، والحصول على جسم صحي ورشيق.

وهناك أخطاء يقع فيها البعض حينما يلجأون لصالات الجيم، أبرزها تلك التى تتعلق النظام الغذائي.

وهناك عدة أطعمة يجب الابتعاد عنها بعد إداء التمارين بصالات الألعاب الرياضية، وهي كالتالي:

1-الأطعمة التى توجد بها توابل كثيرة، وذلك لأنها تضر بالصحة، ويكون من الصعب هضمها

2-الأطعمة الغنية بالبروتين، وذلك لكونها تؤدي أيضا لعسر الهضم، وينصح بتناول اللحوم الخالية من الدهون وكذلك تلك التى لا توجد بها توابل أو زيوت كثيرة

3-الأطعمة الغنية بالألياف مثل بذور الكتان والفول واللفت، حيث تسبب أيضا عسر الهضم والانتفاخ

4-المكسرات والأطعمة المقلية والبيض المقلي، نظرا لكون هذه المؤكولات تكون مليئة بالدهون والزيوت التى تؤدي لبطء عملية الهضم.

وبجانب كل ذلك، فأن تناول المشروبات الغازية يعد من الأشياء الغير محبب تناولها بعد التمارين، حيث يؤدي شربها إلى حدوث انتفاخ.