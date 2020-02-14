«الحريري» يقصف جبهة نصرالله : «أموال إيران الكاش تحل أزمة حزب وليس بلد»

بيروت(صدى):

عاد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل للتغريد من جديد، تزامنًا مع 14 فبراير ذكرى اغتيال رفيق الحريري، لافتًا إلى دور إيران في التخريب، مؤكدًا على أهمية الانتخابات المبكرة.

وقال “الحريري” : تضحيات الشهداء، فتحت أبواب السجن الكبير، وحررت قرارات وزعامات من الهيمنة والأسر والنفي”، لافتًأ إلى إن تيار المستقبل،تيار العروبة والاعتدال والدولة المدنية، قائلا : “باقي في قلوبكم وعلى قلوب الحاسدين”.

وأضاف:المشكلة، ان رفيق_الحريري مطلوب رأسه من جديد وهناك منظومة سياسية، بدأت تفتح ملفات وتتكلم عن بدائل الحريرية وسقوط الحريريين، وتحمل الرئيس الشهيد مسؤولية التدهور الاقتصادي والدين العام ومسؤولية صفقة القرن ومسخرة فزاعة التوطين، نعم أقول: مسخرة التوطين”.

واستكمل: رفيق_الحريري جلب الكهرباء ٢٤\٢٤ من أعادنا إلى التقنين والمولدات؟ وزارة الطاقة، ولا مرة في التاريخ، استلمها وزير محسوب على الحريرية أو المستقبل. ولماذا وصلت كلفة الكهرباء ل٥٠٪ من الدين العام؟ كل هذا ليس محسوباً في دفتر تزوير التاريخ

واسطرد : “حاولت تأمين استقرار للعلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، اولاً لأن الاستقرار “بيستاهل صبر، وطول البال”، وثانياً لان الخلاف بين الرئاسات نتيجته الوحيدة شل المؤسسات”.

وتابع تغريداته: “التحرك الشعبي اصبح شريكاً بالقرار السياسي. الشابات والشباب يطالبون بفرصة لتغيير حقيقي وسلمي، عن طريق اجراء انتخابات نيابية مبكرة، وأنا سبق وأعلنت، من بعبدا، مباشرة بعد 17 تشرين، إني مع إنتخابات مبكرة. والآن أقول: نحنا مع انتخابات مبكرة”.

وأشار “الحريري” إلى أن هذه عقليّة حروب الإلغاء التي تريد إلغاء الإشتراكية والقوات والحراك والحريرية وتيار المستقبل وأقول إنّني تعاملتُ مع رئيسين لأؤمّن العلاقة مع رئيس الظلّ لأحمي الإستقرار مع الرئيس الأصلي.

وعن إيران قال “الحريري” : ” أموال إيران “الكاش” تحل ازمة حزب… ولا تحل ازمة بلد” ، مضيفًا: “نحن أمام مرحلة جديدة، وتيار المستقبل أمام تحديات مصيرية، على مستوى الخيارات السياسية والمستوى التنظيمي، والأهم على مستوى العلاقة مع جمهور واسع في كل لبنان”.

وأوضح : “قراري التغيير بالتيار التغيير واعادة الهيكلة وليس سراً أبداً ان الأزمة المالية انعكست على أنشطة التيار واضطررنا لوقف مؤسسات اعلامية وصحية وخدماتية ويهمني ان يعرف كل واحد وواحدة لهم حقوق في مؤسساتنا، انه لا يمكن ان أنسى حقوق الناس، مهما “قست علي الإيام”:.

واختتم : “أقول للطائفة السنية عموماً.. ولجمهور تيار المستقبل، عن شعور الإقصاء، أو شعور ان ممثلهم بالتركيبة وحده من دفع الثمن وضهر من رئاسة الحكومة. “أنا ضهرت بإرادتي” الديمقراطية لا تسير من دون مسؤولين ديمقراطيين. أنا سمعت صوت الناس، أعدكم أينما كان موقعي السياسي، لن اترك سبيلاً ، ولا طريقة، وسأجول العالم، للدفاع عن لبنان، وعن اللبنانيين.”.