الإطاحة بعصابة مكونة من 25 شخصا سرقت 4 مليون ريال

المدينة المنورة(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة، بعصابة تمتهت السرقات وصل عدد جرائمها المرتكبة إلى 120 حالة سرقة منوعة، بقيمة مسروقات تُقدّر بأكثرَ من أربعة ملايين ريال.

وتلقّت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة، العديد من البلاغات حول سرقات مجهولة ومبالغ مالية متفاوتة، ولا يترك المتهمين أثر لهم في مسرح الجريمة.

واتضح في التحريات، أن المتهمين اتسم أسلوبهم بالتخفي بأسماء مستعارة وجمع معلومات عن مكان اختزال الأموال والاستعداد لتنفيذ الأدوار المرسومة في الجريمة وتوزيع المسروقات.

وأعدت الجهات الأمنية، خطط أمنية دقيقة ومحكمة وبالفعل تم القبض على جميع أفراد العصابة خلال فترة وجيزة، إذ بلغ عددهم أكثر من 25 شخصًا.

واعترف المتهمين بارتكاب سرقات تجاوزت 120 جريمة متنوعة، وحدد أدوار كل شخص منهم في تنفيذها، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.