حالات تستحق فيها الموظفة معاشا تقاعديا 

الرياض(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن الحالات التي تحصل فيها النساء على المعاش التقاعدي.

وأشارت مؤسسة التقاعد إلي الحالات التي تستحق فيها الموظفة معاشًا تقاعديًّا، منها المُحالَة إلى التقاعد لبلوغها سن الستين سنة، بشرط ألا تقل مدة خدمتها عن سنة، والمتوفاة والمفصولة بسبب عجزها عن العمل بصورة قطعية، مهما تكن مدة خدمتها.

ولفتت مؤسسة التقاعد إلي التي انتهت خدمتها لأي سبب كان، ولديها خدمة مدتها ٢٥ سنة فأكثر، ومَن انتهت خدمتها بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء، أو بأمر سامٍ وبغير سبب تأديبيي، بشرط ألا تقل مدة خدمتها عن ١٥ سنةً.

وأوضحت أن الحالة الأخيرة هي المُحالَة إلى التقاعد بناءً على طلبها، ولديها خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن ٢٠ سنة كاملة.