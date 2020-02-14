فتاة تغتصب طفلا وتجنده في بيع المخدرات

واشنطن(صدى):

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما علي اغتصاب طفل يبلغ من العمر 14 عاما بمدينة ميامي الأمريكية.

وأوضحت الفتاة، في اعترافاتها أنها قامت بتصوير الطفل وهي تقيم علاقة جنسية معه من أجل ابتزازه وتجنيده في بيع المخدرات لصالحها.

وكشفت الجهات الأمنية تفاصيل الواقعة، حينما قدم الطفل بلاغا ضدها، وذلك بعد أن وبخته الفتاة بسبب عدم مقدرته على تحصيل ثمن المخدرات أثناء توزيعها.

وأعلنت الشرطة أنها تمكنت من ضبط الفتاة، وأنه جارى التحقيق معها على ذمة قضايا أخرى متورطة بها.