قفزة في عدد أصوات انتخابات «غرفة الرياض» 700%

الرياض(صدى):

شهدت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض التي تعد ثالث انتخابات تتم إلكترونياً عن بعد, قفزة غير مسبوقة وارتفاعاً في نسب التصويت والمشاركة لأول مرة في المملكة.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات 76,668 صوتاً منها 42,112 صوتاً من فئة التجار و 34,556 صوتاً من فئة الصناع وبذلك تسجل نسبة الأصوات 700 في المائة مقارنة بالدورة السابقة والتي لم تتجاوز فيها عدد الأصوات 114,404 صوتاً.

كما بلغ عدد الأفراد المصوتين المشاركين 32,953 ناخب وناخبة، بينما سجلت الدورة السابقة مشاركة 10,414 ناخب وناخبة، وبذلك تحقق انتخابات غرفة الرياض ارتفاعاً في نسبة المشاركة 216 في المائة مقارنة بالدورة السابقة.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة نمو السجلات التجارية بمدينة الرياض في مختلف الأنشطة والقطاعات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تمكين المصوت الفرد من التصويت لأربعة مرشحين اثنان من كل فئة بعد أن كان التصويت يقتصر على مرشح واحد لكل فئة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشرفة على انتخابات الدورة الثامنة عشر لمجلس إدارة “غرفة الرياض” قد أعلنت عن نتائج التصويت الذي اختتم مساء البارحة الخميس.

وأسهم إقرار وزارة التجارة والاستثمار لآلية التصويت الإلكتروني “عن بعد” في انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية الناخبين والناخبات من المشاركة عبر رابط إلكتروني موحد دون الحاجة لزيارة مقر الانتخاب وهو ما انعكس على زيادة نسب المشاركة لانتخابات مجالس إدارات الغرف.

وعملت “التجارة” على تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات وتطوير طريقة التصويت من يدوي إلى إلكتروني عند بعد دون الحاجة لحضور مقر الانتخاب من خلال رابط موحد لجميع الغرف هنا يمكن كل ناخب وناخبة من التصويت دون عناء أو انتظار.

وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية للوزارة الهادفة لزيادة أعداد المصوتين في الغرف التجارية والصناعية.