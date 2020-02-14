الاتحاد يبجث عن الفرصة الأخيرة للمربع الذهبي بكأس محمد السادس

ماجد محمد(صدى):

يبحث الاتحاد غدا السبت عن الفرصة الأخيرة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال الذي يختتم عدا الدور ربع النهائي.

ويلتقي الاتحاد نظيره أولمبيك آسفي، في جولة الإياب على ملعب المسيرة الخضراء، فيما كانت مباراة الذهاب بمدينة جدة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي تمنح آسفي أفضلية نسبية خلال لقاء العودة.

ويحتاج أولمبيك للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي، بينما يسعى الاتحاد للانتصار أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف، لضمان العبور إلى الدور نصف النهائي.

وينتظر فريق الشباب السعودي الفائز من تلك المباراة في المربع الذهبي، بعد تخطيه عقبة الشرطة العراقي في ربع النهائي بالفوز 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.