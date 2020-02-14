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الوليد بن طلال يُصر على حذف التاء المربوطة من مجلس التعاون الخليجي

الوليد بن طلال يُصر على حذف التاء المربوطة من مجلس التعاون الخليجي
الرياض(صدى):

جدد الأمير الوليد بن طلال مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وغرد “بن طلال” عبر “تويتر” قائلا: ” في هذه التغريدة من 32 شهرا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيا، لا يعرفون إلا لغة القوة”.

وتفاعل الكثير مع التغريدة، وأوضح بعضهم شرح المعنى نحويا ولغويا بعد مقترح الأمير.


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