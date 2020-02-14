مقتل قيادي استخباراتي إيراني

طهران(صدى):

أكد قائد شرطة مدينة عنبر آباد في محافظة كرمان الإيرانية، محمود بيدشكي، على مقتل نائب رئيس الاستخبارات بالمدينة حميد رياحي.

وأوضح محمود بيدشكي، أن «رياحي» قُتل على يد مسلحين مجهولين، إذ قال : «قوات الاستخبارات التابعة للشرطة في مدينة عنبر آباد كانت تقوم بدوريات في منطقة مختار آباد، وتم إطلاق النار عليهم من قبل أشخاص مجهولين».

وأشار إلى أنه أصيب أحد مرافقي رياحي ونقله إلى المستشفى، متابعًا أن القاتل لم يتم إلقاء القبض عليه حتى الآن، وفي نفس الوقت قال إن القاتل لقي حتفه خلال اشتباكات مع القوات الأمنية.