سائح يتحرش جنسيا بضابط أثناء تفتيشه في المطار 

القاهرة(صدى):

قررت النيابة في مصر، حبس سائح إنجليزي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش الجنسي بفرد أمن أثناء تفتيشه في مطار الغردقة.

وتفصيلا، تحرش السائح البريطاني بفرد أمن خلال إجراءات تفتيشه بمطار الغردقة؛ مما أسفر عن إلغاء سفره وتحرير محضر ضده.

وتمسك الضابط المصري باتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وتمت إحالة المتهم للنيابة؛ حيث تم تفريغ الكاميرات، واتضح صحة الواقعة.