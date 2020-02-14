بالفيديو.. مهارة مذهلة للاعبي تشيلسي

وكالات(صدى):

أظهر مقطع فيديو مهارة مذهلة للاعبي تشيلسي، حيث بدا ماونت يسجل هدفين في “المقصين” الأيمن والأيسر للمرمى من كرتين بتسديدة واحدة.

ورصد المقطع الكرة تتجه نحو المرمى قبل أن تصطدم بكرة أخرى مررها أحد المدربين المساعدين لتدخلا المرمى بشكل مذهل، حيث حقق المقطع أكثر من مليون مشاهدة.

وعرض حساب تشيلسي بموقع تويتر مقطع يوثق مهارات التسديد المذهلة للاعبيه، بعد ساعة واحدة فيديو أخر مدته 11 ثانية لمهاجم الفريق تامي أبراهام البالغ 22 عاما، وهو يسدد الكرة بقدمه من حافة حوض السباحة ليودعها في السلة الموجودة على الجهة البعيدة.