بوفون: كريستيانو رونالدو سبب عودتي إلى يوفنتوس

وكالات(صدى):

أكد الحارس جيانلويجي بوفون، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إنه سر عودته إلى البيانكونيري هو وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للحصول على فرصة اللعب والتدريب معه.

وأوضح بوفون، أنه يسعى لتطوير أدائه، ويوجد الكثير من الأشياء التي تزيد حماسته وإصراره مثل العودة إلى يوفنتوس، لافتا في تعليقه عقب تعادل يوفنتوس وميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطالي، إلى أن أحب طريقة تمرير الكرة أمام ميلان وسهولة حركة اللاعبين، فيما قال إن «رونالدو لا يصدق».

وأشار إلى أنه لم يتوقع إيقاف ثيو هيرنانديز وكاستييخو وإبراهيموفيتش في مباراة الإيال.