بالفيديو.. مقطع نادر للشيخ سعيد نور الذي أعجب بصوته الملك عبدالعزيز 

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع صوتي نادر تلاوة خاشعة للشيخ سعيد محمد نور- رحمه الله- الذي لاقى تداولا واسعا وسط إشادة بالشيخ.

وعرف الشيخ سعيد محمد نور بأنه سوداني الأصل، حيث كان يقرأ القران بجامع الخزندار بالقاهرة، كما أنه كان زاهدا يرفض المال للقراءة ويخشى على نفسه الفتنة.

وسافر الشيخ سعيد لأداء فريضة الحج في نهاية الأربعينات وسجل لإذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة وأصبحت المملكة تهدي تسجيلاته لضيوف الرحمن.

وكان الملك عبد العزيز ملك المملكة من أشد المعجبين بصوته وعرض عليه الإقامة في المملكة فأعتذر بأدب لظروف خاصة، حيث كان يقرأ القرآن بطريقة غريبة تستدر دموع السامعين وفيها شجن لم يسمع مثله قط.