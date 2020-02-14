«الانضباط» تغضب الأهلاويين وتثير الشكوك

نواف السالم(صدى):

انتقد الإعلامي الرياضي سالم الأحمدي، قرار لجنة الانضباط بإيقاف لوكاس ليما لاعب الأهلي، قبل لقاء الفريق أمام الوحدة بساعات قليلة.

وقال الأحمدي: « اتحاد كرة القدم يرتكب جريمة جديدة بحق عدالة المنافسة بين المتنافسين فإصدار عقوبة قبل ساعات من المباراة أمر يدعونا للشك والريبة في توقيت القرار ماحدث أمر لا يليق بحق رياضتنا بسبب صفاقة مسؤول لا مسؤول ».

وكانت لجنة الانضباط قد قررت لمدة مباراتين ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، مذيلة قراراها بأنه غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

وأثار القرار، غضب واستنكار من جماهير الأهلي الذي جاء قبل ساعات من مباراة الفريق أمام الوحدة، رغم أن تاريخ إصدار القرار يعود إلى الأربعاء الـ12 من فبراير، ولكن تم إذاعته اليوم الجمعة.