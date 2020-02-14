كواليس جديدة عن لقاء الملك المؤسس بروزفلت
رسم اجتماع الملك عبدالعزيز آل سعود، بالرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت في نهاية الحرب العالمية الثانية، على متن السفينة الحربية الأمريكية مسارًا جديدًا لكلا البلدين.
وبنيت العلاقة بين البلدين بعد هذا اللقاء على التعاون في القضايا الإقليمية والاقتصادية والدفاعية والأمنية.
وتميزت العلاقة الأمريكية السعودية بالتكتيكات المرنة، كما أن اجتماع الملك المؤسس بالرئيس الأمريكي روزفلت تميز بموقف رافض من المملكة تجاه قضية واحدة، وهي القضية الفلسطينية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93417 ] نشر منذ 27 دقيقة
رحمك الله يا ابا تركي رحمة واسعه ، آمين ..
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1640 ] نشر منذ 11 دقيقة
الدهاء السياسي وعبقرية بن سعود
قرأ جيدا مستقبل أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية بالانتصار على ألمانيا وغياب نجم بريطانيا العظمى
فاجتمع مع روزفلت على ظهر الطراد “كوينزي” في البحيرات المره في خليج السويس وهو قادم من مؤتمر
” يالطا ” مع ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني والزعيم السوفيتي ستالين.
في هذا الإجتماع وضعت العناوين الرئيسية للعلاقات الأمريكية السعودية.