شاب كويتي يدهس فتاة بعد سحلها ويلوذ بالفرار

خالد الظفيري(صدى):

‏قام كويتي بسحل فتاة لعدة أمتار، بعد أن دهسها بسيارته، وتركها تصارع الموت في منطقة العارضية ثم لاذ بالفرار.

واعترف الشاب بالواقعة، موضحا أنه هرب من الخوف نافيا وجود علاقة مسبقة مع الفتاة، بعد أن ورد إلى «الداخلية» بلاغا عن وقوع حادث دهس في محافظة الجهراء، وعثر رجال الأمن على الفتاة تصارع الموت.

وورد في التحقيقات أن الفتاة كانت تسير على قدميها ودهستها سيارة مسرعة، وعندما علق ثوبها بالمركبة، سحلها قائد السيارة وفر من المكان.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن قائد المركبة حاول الاقتراب من الفتاة للتحرش بها بسحبها، وعندما صدته، سقطت أرضا فدهسها أثناء ذلك.