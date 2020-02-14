حي الملز من «البراري» إلى أحد المعالم الحضارية بالرياض (صور)

الرياض(صدى):

كشفت صورة تاريخية، حي الملز في الرياض قبل 66 عامًا عبارة عن «براري».

وتوضح الصورة يمين طريق المطار القديم بعد مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي، وحي الضباط في اليسار.

وبيّنت الصورة، الكلية الحربية وقت الملك سعود «رحمه الله» على شارع المطار عام ١٣٧٥ هجرية.

وأوضحت صورة حديثة الفرق الجوهري الذي حدث في حي الملز طوال العقود الماضية، والتحضُّر الذي ظهر جليًا مقارنة بالصورة القديمة.