بالفيديو.. محمد رمضان: «هدومي اتقطعت في الشارع»

القاهرة(صدى):

سخر الفنان المصري محمد رمضان من حملات مقاطعته في مصر، قائلا:” هدومي اتقطعت في الشارع”.

ونشر رمضان الهاشتاغ “قاطعوا محمد رمضان” على صفحته في موقع “تويتر”، معلقا:”الحمد لله قاطعوا محمد رمضان تريند رقم واحد .. وأنا فعلا هدومي اتقطعت في الشارع”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر دشنوا حملة لمقاطعة أعمال الفنان المصري، تحت عنوان “قاطعوا محمد رمضان” بسبب أزمة الطيار الذي خسر وظيفته بسبب ظهور محمد رمضان في فيديو أثناء وجوده بكابينة الطائرة رفقة قائدها.