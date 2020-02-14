أم حسناء وابنتها تثيران الجدل بسبب فارق العمر بينهما

واشنطن(صدى):

أشعلت صورة لأميركية حسناء وابنتها مواقع السوشيال ميديا بسبب عدم قدرتهم على التمييز بينهما، رغم أن فارق السن 23 عاما.

وتتمتع الأم بجسم رشيق ورونق في تقاسيم الوجه مما يجعل من الصعب التصديق أنها والدة فتاة جميلة يبلغ عمرها 19 عاما.

وتشاطر الأم ابنتها الكثير من الأنشطة الرياضية والترفيهية قبل أن ينشروا بعضها على حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن السر في حفاظ الأم على شبابها وجمالها هو اتباعها نمط حياة صحي، من خلال حمية متوازية، وتفادي شرب الكحول إلا نادرا، بالإضافة إلى المواظبة على الرياضة.