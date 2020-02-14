إحترسي المكياج يتسبب في إنجاب أطفال بدينة 

متابعه_أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة حديثة أن النساء الحوامل اللائي يستخدمن المكياج هن الأكثر عرضة لإنجاب أطفال بدينين.

وأبانت الدراسة أن المواد الكيميائية يمكن أن تصل إليهم في الرحم، مشيرة إلي أن أطفال أولئك النساء كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن في السنوات الأولى من حياتهم، وخاصة الفتيات.

ولفتت الدراسة إلي أن الأمهات اللائي استخدمن مستحضرات التجميل التي تحتوي على البوتيل بارابين، كان لديهن أطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن في وقت مبكر من مرحلة الطفولة.

وتبين أن مركبات البارابين قادرة على التسرب في الجسم عن طريق الجلد، ثم الانتقال إلى المشيمة، مع احتمال إيذاء الطفل.