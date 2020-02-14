بالفيديو.. تاريخ المملكة ونسب «آل سعود» في دقيقة واحدة

نايف السالم(صدى):

يعود نسب العائلة الملكية السعودية⁩ إلى بني حنيفة من بكر بن وائل من ربيعة من عدنان،وأقدم أجدادهم المذكورين في التاريخ هو مانع المريدي.

ويعود ذكره في التاريخ لعام ٨٥٠ هـ الموافق عام ١٤٤٦ م، عندما عاد إلى مسقط رأسه حجر اليمانة، وهي مدينة الرياض حاليا، وبنى فيها بلدة ⁧‎الدرعية⁩، وبعد استقرارها وتكاثر السكان فيها أصبح أميرا عليها، ومن بعده ابنه ربيعة.

وبدأ منذ ذلك الوقت وحتى وقتنا الحارض عهد الملك لأسرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله».