بالصور.. أودي RS4 2020 تظهر بتعديلات مذهلة

أميرة خالد(صدى):

رفعت شركة تعديل السيارات ABT Sportsline الستار عن أحدث تعديلاتها والتي جاءت على سيارة أودي RS4 2020 ، بمظهر وإمكانيات مذهلة .

ويعتمد النوذج الجديد على هيكل إنسايبي يجمع بين العصرية والفخامة مع شبك أمامي يضيف إليها المظهر الشبابي فضلاً عن الإطارات المميزة .

وجاءت السيارة بقوة مضاعفة ، مع ترقيات بنظام التعليق ومحرك سعته 2. 9 لر مزدوج التوربو يولد قوة 444 حصان ، ويتاح محرك آخر بقوة 510 حصان و660 نيوتن . متر من عزم الدوران .

وتصل سرعة الإصدار إلى 100 كم في أقل من 5 ثوان ، وتستمر بسرعة قصوى قدرها 250 كم / الساعة .