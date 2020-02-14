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بالصور.. أودي RS4 2020 تظهر بتعديلات مذهلة

بالصور.. أودي RS4 2020 تظهر بتعديلات مذهلة
أميرة خالد(صدى):

رفعت شركة تعديل السيارات ABT Sportsline الستار عن أحدث تعديلاتها والتي جاءت على سيارة أودي RS4 2020 ، بمظهر وإمكانيات مذهلة .

ويعتمد النوذج الجديد على هيكل إنسايبي يجمع بين العصرية والفخامة مع شبك أمامي يضيف إليها المظهر الشبابي فضلاً عن الإطارات المميزة .

وجاءت السيارة بقوة مضاعفة ، مع ترقيات بنظام التعليق ومحرك سعته 2. 9 لر مزدوج التوربو يولد قوة 444 حصان ، ويتاح محرك آخر بقوة 510 حصان و660 نيوتن . متر من عزم الدوران .

وتصل سرعة الإصدار إلى 100 كم في أقل من 5 ثوان ، وتستمر بسرعة قصوى قدرها 250 كم / الساعة .


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