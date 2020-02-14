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  • نشر : منذ 18 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. مواطن يتعرض لحادث أليم بسبب حفرة بجوار مستشفى الملك فهد

بالصور.. مواطن يتعرض لحادث أليم بسبب حفرة بجوار مستشفى الملك فهد
المدينة المنورة(صدى):

تعرض مواطن بالمدينة المنورة لحادث مروري أليم بسبب حفرة بجوار مستشفى الملك فهد أثناء زيارته لصديقه الذي تعرض هو الآخر لحادث مروري .

وأسفر الحادث عن إصابته بنزيف بالدماغ وفقدان بالذاكرة فضلاً عن الجروج والكدمات .

ورغم أنه كان قريب من مستشفى الملك فهد إلا أنه لم يكن بها سرير خالي له ، ما إضطره لتكلف الآلاف في مستشفى خاص .

وناشد الأهالي بضرورة علاج الطرق من مثل تلك الحفر التي تعرض حياة المارة للخطر .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 858 ] نشر منذ 9 دقائق

نفس موقف ريس التحرير قبل يومين… ثبتو الخبر على الشريط لأهميته وحتى يتسنى للحنس محماس التعليق بكل مفيد

[ عدد التعليقات: 93408 ] نشر منذ 5 دقائق

الله يشفيه ويعافيه مما اصابه .. آمين ,,

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