بالصور.. مواطن يتعرض لحادث أليم بسبب حفرة بجوار مستشفى الملك فهد

المدينة المنورة(صدى):

تعرض مواطن بالمدينة المنورة لحادث مروري أليم بسبب حفرة بجوار مستشفى الملك فهد أثناء زيارته لصديقه الذي تعرض هو الآخر لحادث مروري .

وأسفر الحادث عن إصابته بنزيف بالدماغ وفقدان بالذاكرة فضلاً عن الجروج والكدمات .

ورغم أنه كان قريب من مستشفى الملك فهد إلا أنه لم يكن بها سرير خالي له ، ما إضطره لتكلف الآلاف في مستشفى خاص .

وناشد الأهالي بضرورة علاج الطرق من مثل تلك الحفر التي تعرض حياة المارة للخطر .