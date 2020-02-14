بالصور.. مواطن يتعرض لحادث أليم بسبب حفرة بجوار مستشفى الملك فهد
تعرض مواطن بالمدينة المنورة لحادث مروري أليم بسبب حفرة بجوار مستشفى الملك فهد أثناء زيارته لصديقه الذي تعرض هو الآخر لحادث مروري .
وأسفر الحادث عن إصابته بنزيف بالدماغ وفقدان بالذاكرة فضلاً عن الجروج والكدمات .
ورغم أنه كان قريب من مستشفى الملك فهد إلا أنه لم يكن بها سرير خالي له ، ما إضطره لتكلف الآلاف في مستشفى خاص .
وناشد الأهالي بضرورة علاج الطرق من مثل تلك الحفر التي تعرض حياة المارة للخطر .
محماس السادس[ عدد التعليقات: 858 ] نشر منذ 9 دقائق
نفس موقف ريس التحرير قبل يومين… ثبتو الخبر على الشريط لأهميته وحتى يتسنى للحنس محماس التعليق بكل مفيد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93408 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يشفيه ويعافيه مما اصابه .. آمين ,,