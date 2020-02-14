شاهد.. إنجي خوري تظهر بشكل فاضح مع والدتها

بيروت(صدى):

لفتت والدة الفنانة السورية إنجي خوري، الأنظار بجمالها الذي فاق ابنتها، وذلك في صورة نشرتها «خوري» تجمعها بها ومعهما شقيقها الوحيد.

وقالت إنجي خوري تعليقًا على الصورة: « ع فكرة حلو الانسان يغير بشكلو للأجمل، بس هيدا مش معناتو إنو ماكان حلو، الله خلقني حلوة أنا ما بخجل من حالي ومن أهلي بلعكس أنا بحبن كتير لأنو الله بيسامح ليش لحتى ما سامح، هي أنا قبل ما غير شي بحالي، ومش عيب الوحدا يغير، بس العيب الواحد يستغل الصور بطريقة بشعة تحتى ينشهر ع كتفي».

وفي سياق آخر، نشرت الفنانة السورية مقطع فيديو جديد لها وهي تحمل عدداً كبيرًا من البالونات المضيئة، معلقة: « مين بدو يشتري بوالين؟».

كما نشرت صورة لها ظهرت فيها عارية الصدر، وتضع يديها عليه، لتهنئة الجمهور بيوم الحب.

يأتي ذلك بعد أيام من إيقاف مكتب حماية الآداب العامة في لبنان و ترحيلها مجدداً الى بلدها سوريا، كونها خالفت قوانين الدخول الى الأراضي اللبنانية،.