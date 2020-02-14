صور نادرة توثق أشهر مذبحة دموية في «عيد الحب»
بينما يحتفل العالم اليوم بعيد الحب تتزامن هذه المناسبة مع مذبحة معروفة في الولايات المتحدة ،نتيجة حرب عصابات الخمور والتهريب والتي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بـ 70 رصاصة دفعة واحدة .
وتعتبر تلك الحادثة من علامات الجرائم في الولايات المتحدة ، والتي وقعت في شيكاغو ، وقامت بها عصابة باجز موران ضد عصابة آل كابوني ، التي كانت تربح ما يزيد عن 60 مليون دولار وفقاً للعربية .
ومن أهم من قتل في تلك المذبحة ألبرت كاشليك الرجل الثاني في العصابة ، والمحاسب آدم هاير ، وغيرهم .
وظل هذا اليوم محفور في تاريخ الشرطة الأمريكية التي ضيقت الخناق على تلك العصابات ، وصدر بعدها دستور أقر حظر المشروبات الكحولية .
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