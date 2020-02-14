صور نادرة توثق أشهر مذبحة دموية في «عيد الحب»

واشنطن(صدى):

بينما يحتفل العالم اليوم بعيد الحب تتزامن هذه المناسبة مع مذبحة معروفة في الولايات المتحدة ،نتيجة حرب عصابات الخمور والتهريب والتي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص بـ 70 رصاصة دفعة واحدة .

وتعتبر تلك الحادثة من علامات الجرائم في الولايات المتحدة ، والتي وقعت في شيكاغو ، وقامت بها عصابة باجز موران ضد عصابة آل كابوني ، التي كانت تربح ما يزيد عن 60 مليون دولار وفقاً للعربية .

ومن أهم من قتل في تلك المذبحة ألبرت كاشليك الرجل الثاني في العصابة ، والمحاسب آدم هاير ، وغيرهم .

وظل هذا اليوم محفور في تاريخ الشرطة الأمريكية التي ضيقت الخناق على تلك العصابات ، وصدر بعدها دستور أقر حظر المشروبات الكحولية .