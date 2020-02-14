رجل يعرض 93 ألف ريال لمن يساعده في الزواج

واشنطن(صدى):

قرّر رجل أمريكي، تقديم 25 ألف دولار لأي شخص يساعده في العثور على شريكة لحياته عشية يوم الحب والموافق اليوم الجمعة.

وسيمنح جيف جيبهارت (47 عاماً) مبلغاً مماثلاً لملجأ محلي يعتني بالحيوانات، إذ عثر على ضالته.

وأكد الرجل، أن سئم من المواعدات وقرر العثور على فتاة أحلامه بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أن مبلغ 25 ألف دولار يوازي تقريباً المبلغ الذي سيدفعه على المواعدة، قبل أن يلتقي بالمرأة المناسبة.

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