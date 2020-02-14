بومبيو: اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر راعية للإرهاب

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب، تعليقا على اعتراض البحرية الأميركية 385 صاروخا إيراني الصنع ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين باليمن.

وأضاف بومبيو، الجمعة، خلال تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالباً بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها والذي ينتهي قريبا.