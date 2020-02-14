حسين فهمي: «بحب ادلع الستات» وربّيت أبنائي على الليبرالية (فيديو)

القاهرة(صدى):

تحدث الفنان المصري حسين فهمي، عن علاقته بزوجاته بعد الانفصال عنهم وكذلك علاقته بأبنائه، مضيفًا: « تجمعني علاقة حب شديدة بين أبنائي محمود ونائلة ومنة وعمري ما ضربتهم وموجهتش إهانة ليهم».

وأشار إلى أنه ربّى أبنائه بطريقة ليبرالية وكان كل منهم يدلي برأيه مهما كان هذا الرأي، متابعًا: «ابني محمود ونائلة من زوجتي السابقة نادية، ومنة بنتي من ميرفت أمين، وعلاقتي بزوجتي السابقتين مليئة بالتحضر والمدنية».

وتابع: «بحب الستات دي مفيهاش سؤال وبحب الفلانتين عشان بحب الحب والحياة والناس وكل أيامي فالنتين وبحب أدلع الستات».

وأشار إلى أنه أحب والدته كثيرا لأنها كانت سيدة مختلفة عن سيدات كثيرات، واصفًا إياها بأنها «مثقفة وعلمته كيف يعلم نفسه»، مضيفا: «والدتي دي سيدة مجتمع بالمعنى الصحيح وكانت إحدى مؤسسات جمعية تحسين الصحة ومشوهي الحرب».

وتزوج حسين فهمي ستة مرات وكانت الأولى من سيدة تُدعى نادية وأنجب منها اثنين هما محمود ونائلة، وكانت الزيجة الثانية من النجمة ميرفت أمين، وانفصلا، فيما تزوج للمرة الثالثة من ابنة أحد السفراء السابقين وتُدعى “نينا” ولم يستمر معها طويلا.