دعم حساب المواطن لا يتأثر بالسجل التجاري للزوجة بشرط الإفصاح عنه

الرياض(صدى):

أوضح حساب المواطن أن أي شخص يزاول أي نشاط تجاري، يستطيع الاستفادة من الدعم بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

وأفاد خلال الإجابة عن سؤال أحد المستفيدين فيه: «هل إذا قدمت على سجل تجاري للزوجة يتوقف دعم حساب المواطن عني وعن أولادي؟»، بأنه في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل «نشاط تجاري»، ومصدر الدخل «سجل تجاري» وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ.