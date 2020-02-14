مدير جامعة الحدود الشمالية: مجلس شؤون الجامعات يعد انطلاقة عصر جديد

فاطمه الرويلي(صدى):

رفع معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله – بمناسبة تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد.

وقال معاليه: إن موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة ستعمل على بلورة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على الموارد البشرية الوطنية المؤهلة.

وأضاف أن تشكيل المجلس وعضوية جميع الجهات المتخصصة في شؤون العمل الأكاديمي والبحث العلمي وما يرتبط بها من وزارات ذات ارتباط وتأثير مباشر بالحياة العملية لمنسوبي الجامعات والخريجين، يطلق عصراً جديداً من التكامل المؤسسي بين مختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والصناعية والاجتماعية التي تنسق عمل وإنجاز الحكومة الرشيدة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة ومسيرة التعليم العالي السعودي.

وأشار إلى إن قرار إنشاء المجلس توقيتاً وقواماً وأهدافاً يعد نقلة نوعية نحو مستقبل تعليمي أكاديمي متميز للجامعات لما يعول عليها من الآمال والطموحات العظيمة في أن يتم إنفاذ رؤى القيادة الرشيدة من خلال تطبيق نظام الجامعات الجديد، الهادف إلى تمكين الجامعات من توفير مصادر الدخل وتنويعها، والتطوير المستمر للخطط والبرامج والمناهج الجامعية وتطبيق الشفافية والعدالة في صنع القرار وتنفيذه بصورة أكثر استقلالية.

وبين معاليه أن هذا القرار يؤدي إلى تعزيز دور الجامعات الريادي في مسيرة التعليم والتطوير والتنمية المجتمعية، وتطوير العمل الأكاديمي، وتمهيد الطريق لدعم التعاون والتكامل بين الجامعات التعليمية والبحثية والتقنية بما يرفد التنمية الوطنية بالكوادر السعودية المؤهلة والتي سيتم وضع أسس التطوير في معارفها وخبراتهابالتدريب والتأهيل على دعائم الدراسة الجامعية المتمثلة في البحث العلمي وتحقيق الذات وبناء الشخصية الأكاديمية لمنسوبي الجامعات.