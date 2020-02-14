تراجع كبير لعمليات الغش والتلاعب في المباريات الآسيوية

وكالات(صدى):

يرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهيئة النزاهة العاملة معه، أن هناك تراجعًا كبيرًا في عمليات الغش والتلاعب في المباريات خلال الأعوام الستة الأخيرة.

وأوضحت اتحاد الكرة الآسيوي، أن التراجع الحاصل يأتي رغم زيادة المراهنات غير العلنية؛ وذلك يعود جزئياً إلى استخدام العملات الرقمية في الدفع.

وقال بنوا باسكير المستشار العام للاتحاد الآسيوي ورئيس الشؤون القانونية: «منذ 2013 شهدنا تراجعا كبيرا في عدد حالات الغش المرتبطة بالتلاعب في المباريات».

وأضاف: «لعبت سبورتس رادار دورا محوريا في هذا التراجع في إجمالي الأنشطة السرية»، متابعًا: «من 2016 شهدنا تراجعا في التلاعب بالمباريات عبر أنحاء آسيا بواقع 21%، وبفضل جهودنا بالتعاون مع سبورتس رادار فإن الإجراءات الوقائية التي أدخلناها حققت نتائج إيجابية».

وأوضح أوسكار برودكين مدير خدمات المعلومات والتحقيقات في سبورتس رادار، أن تدني الأجور واحد من أهم أسباب تفشي التلاعب في المباريات عبر آسيا، وفقًا لـ رويترز.

وقال: «أجور اللاعبين في آسيا منخفضة عموما مقارنة بأماكن مثل أوروبا، ولكن وبسبب تنامي معدلات المشاهدة.. في المنطقة، فإن ذلك يزيد من المخاطر على مستوى سوق المراهنات؛ ما يوفر فرصة كبيرة لحالات الغش والاحتيال».