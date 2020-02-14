«كاريلو» ثاني أفضل لاعب في تشكيلة الأسبوع لبطولة دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن أندريه كريلو لاعب نادي الهلال حلّ في المركز الثاني ضمن ترتيب أفضل لاعب خلال الأسبوع الماضي من المنافسات.

وجاء في المركز الأول كييرو أوغاوا لاعب نادي فيسيل كوبي الياباني، والذي ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة آخرين وأكمل 35 تمريرة ناجحة بنسبة نجاح بلغت 83% (77% في منطقة الفريق الخصم)، وفاز في مواجهتين فرديتين، ليجمع 9.1 نقطة.

وحل في المركز الثاني أندريه كاريللو لاعب نادي الهلال، والذي سجل هدف التقدم للفريق في المباراة التي فاز بها على شهر خودرو الإيراني 2-0.

كما صنع لاعب الوسط البيروفي الهدف الثاني لزميله بافيتمبي غوميز، وصنع أيضاً 4 فرص لزملاءه في الفريق، ومرر 58 تمريرة بنسبة نجاح بلغت 88%.

وعلى الجانب الدفاعي قام كاريللو بواجب مهم خلال المباراة، حيث عمل تدخلين، وقطع تسديدتين للفريق المقابل إلى جانب قطع تمريرة، وجمع في المحصلة 8.8 نقطة.

وفي المركز الثالث، حل النجم الإسباني أندريس أنييستا لاعب وسط فيسيل كوبي، والذي تألق في أول ظهور على الصعيد القاري في آسيا، بعدما صنع هدفين وقدم مستوى مميز للغاية.

وخلال مباراة فيسيل كوبي مع جوهور، صنع انييستا 6 فرص لزملاءه، ومرر 59 تمريرة بنسبة نجاح بلغت 92% (84% نسبة النجاح نصف ملعب الفريق الخصم)، ليجمع 8.4 نقطة.

أما في المركز الرابع فقد جاء كيتا ايندو لاعب يوكوهاما مارينوس الياباني، والذي ساهم في فوز فريقه على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي 2-1، حيث فاز في 9 مواجهات فردية، وجمع 8.2 نقطة.

وحل خامساً عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي، والذي سجل الهدف الأول لفريقه في المباراة التي تعادل خلالها مع ضيفه السد القطري 2-2، وجمع 7.8 نقطة.

وتساوى معه كيوغو فوروهاشي لاعب فيسيل كوبي وسعيد آغائي لاعب سيباهان، مقابل 7.7 نقطة لعبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي.