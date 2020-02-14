استقرار أسعار النفط

سنغافورة(صدى):

استقرت أسعار النفط اليوم، لكنها تتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع بفعل افتراض أن منتجين كبارًا سينفذون تخفيضات أكبر للإنتاج لتخفيف أثر تباطؤ الطلب من الصين الناجم عن وباء فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0439 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 56.35 دولارًا للبرميل، بعد أن ربحت واحدًا بالمئة في الجلسة السابقة. وبرنت مرتفع 3.4 بالمئة في الأسبوع وهو أول صعود منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 51.46 دولارًا للبرميل. وزاد الخام القياسي 0.5 بالمئة أمس وهو مرتفع 2.2 بالمئة حاليًا في الأسبوع.