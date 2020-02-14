شهيرة تغضب من مذيعات مصر بعد رقصهن الفاضح

القاهرة(صدى):

استنكرت الفنانة المصرية شهيرة، ما فعلته مذيعات برنامج «نفسنة»، خلال إحدى حلقات البرنامج.

ونشرت الفنانة شهيرة، فيديو للمذيعات إيمي سالم ونوليا مصطفى وهدى ‏كمال، وهن يرقصن على الأغنية الشهيرة «بنت الجيران».

وقالت شهيرة : « مش مصدقة إيه اللي بيحصل هنا ده، ده برنامج تلفزيوني؟ خير الأمور الوسط»، وكذلك هاجم عدد كبير من الجمهور ما فعلته المذيعات.