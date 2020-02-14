شهيرة تغضب من مذيعات مصر بعد رقصهن الفاضح
استنكرت الفنانة المصرية شهيرة، ما فعلته مذيعات برنامج «نفسنة»، خلال إحدى حلقات البرنامج.
ونشرت الفنانة شهيرة، فيديو للمذيعات إيمي سالم ونوليا مصطفى وهدى كمال، وهن يرقصن على الأغنية الشهيرة «بنت الجيران».
وقالت شهيرة : « مش مصدقة إيه اللي بيحصل هنا ده، ده برنامج تلفزيوني؟ خير الأمور الوسط»، وكذلك هاجم عدد كبير من الجمهور ما فعلته المذيعات.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1636 ] نشر منذ 12 دقيقة
الخبر ناقص عرض الرقصه،علشان نحكم هل الرقصة عفويه او او تخدش الحياء العام 😉