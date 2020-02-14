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شهيرة تغضب من مذيعات مصر بعد رقصهن الفاضح

شهيرة تغضب من مذيعات مصر بعد رقصهن الفاضح
القاهرة(صدى):

استنكرت الفنانة المصرية شهيرة، ما فعلته مذيعات برنامج «نفسنة»، خلال إحدى حلقات البرنامج.

ونشرت الفنانة شهيرة، فيديو للمذيعات إيمي سالم ونوليا مصطفى وهدى ‏كمال، وهن يرقصن على الأغنية الشهيرة «بنت الجيران».

وقالت شهيرة : « مش مصدقة إيه اللي بيحصل هنا ده، ده برنامج تلفزيوني؟ خير الأمور الوسط»، وكذلك هاجم عدد كبير من الجمهور ما فعلته المذيعات.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1636 ] نشر منذ 12 دقيقة

الخبر ناقص عرض الرقصه،علشان نحكم هل الرقصة عفويه او او تخدش الحياء العام 😉

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