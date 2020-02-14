صورة نادرة للملك خالد بن عبد العزيز خلال ترأسه مجلس الوزراء
كشفت صورة نادرة عن لقطة تاريخية للملك خالد بن عبد العزيز –طيب الله ثراه – أثناء ترأسه جلسة مجلس الوزراء الإعتيادية .
وأظهرت الصورة الملك خالد –رحمه الله – وهو على رأس الإجتماع بين وزراء حكومة المملكة أثناء مناقسة قضايا الدولة قبل صدور القرارات .
عمر بن عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 14 دقيقة
يا كرهي للمراخين وصورهم وللي يطبل لهم
ساري الليـــــل[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يرحمك يا ابو بندر ويرحم اموات المسلمين جميعاا