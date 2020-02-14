صورة نادرة للملك خالد بن عبد العزيز خلال ترأسه مجلس الوزراء

الرياض(صدى):

كشفت صورة نادرة عن لقطة تاريخية للملك خالد بن عبد العزيز –طيب الله ثراه – أثناء ترأسه جلسة مجلس الوزراء الإعتيادية .

وأظهرت الصورة الملك خالد –رحمه الله – وهو على رأس الإجتماع بين وزراء حكومة المملكة أثناء مناقسة قضايا الدولة قبل صدور القرارات .