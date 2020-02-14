اجتماع تحضيري لفرق الجامعات المشاركة في بطولة ألعاب القوى

سلطان منصور(صدى):

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة ألعاب القوى والتي تنظمها جامعة جدة اجتماعا تحضيريا لجميع الفرق المشاركة في البطولة والتي تقام بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأوضح مدير البطولة مستشار الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالإله الصلوي بأن الاجتماع استعرض شروط المسابقة والتي تقام ضمن مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وذلك وفق دليل الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، كما استعراض الاجتماع البرنامج الزمني للبطولة والمصاحبة، وبدء عملية تسجيل اللاعبين المشاركين في المسابقات المختلفة وفق القوانين والأنظمة والأوزان والإرتفاعات المعمول بها في بعض المسابقات والتأكيد على أهمية الالتزام بالتنظيم ودخول اللاعبين.

وأضاف: نتمنى في هذه البطولة تحقيق أرقام قياسية تساهم في مشاركات خارجية، وهذا ما يسعى له الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بقيادة رئيس الاتحاد الاستاذ الدكتور خالد المزيني والأمين العام الدكتور صلاح السقا لتحقيق الأهداف التربوية وكذلك اكتساب الخبرات لجميع الطلاب وانتقاء اللاعبين المتميزين لمشاركات الدولية مع الجامعات العالمية.

وكشف د. الصلوي عن زيادة الحكام من ٣٧ إلى ٤٢ حكم لأول مرة، معلقا بأن هذه الخطوة تأتي حرصا على تواجد الحكام المتميزين وبعد الاستفادة من التجارب السابقة والعمل على تطوير أي عوامل تسهم في إنجاح الفعالية.

وأعرب عن سعادته بتواجد الجامعات السعودية والأبناء الطلاب في مسابقة أم الألعاب ألعاب القوى، مبيناً بأن هناك العديد من الفعاليات المصاحبة للطلاب وللعوائل والأطفال الحاضرين في البطولة، مشيرا إلى أن الدعوة عامة.

يشار إلى أن بطولة ألعاب القوى والتي تنظمها جامعة جدة تسعى للاسهام في رفع مستوى الرياضة التنافسية والنشاط البدني بين مجتمع الجامعات بما يتماشى مع رؤية 2030 الهادفة للاهتمام بالرياضة وزيادة أعداد الممارسين لها من جميع مكونات المجتمع، في الوقت الذي تعد فيه الجامعات الحاضنات التي ترفد المجتمع بالطاقات لبناء مستقبل الوطن بإذن الله تعالى.