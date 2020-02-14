زينه عن قضية أحمد عز: الوقاحة أن تبتسم لي بعدما أكلت لحمي حتى جف لسانك

القاهرة(صدى):

تستمر التراشقات اللفظية بين الفنانين المصريين زينه وأحمد عز ، بعد زيادة حدة الإتهامات والدعوى القضائية بينهما .

وقالت الفنانة زينة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام في إشارة لوالد طفليها التوأم : الوقاحة هي أن تبتسم لي، وقد أكلت من لحمي حتى جف لسانك، والاستهانة هي أن أعلم بكل ذلك وأبتسم لك.

وكان القضاء المصري قد قرر تأجيل الدعوى القضائية التي رفعها أحمد عز ضد زينه للمطالبة بنقل الإشراف التربوي لولديه إليه ، ونقلهما إلى مدرس أقل تكلفة .

الجدير بالذكر أن زينة يعرض لها حالياً فيلم سينمائي يحمل اسم “الفلوس ” ، ويشاركها البطولة تامر حسني ، وخالد الصاوي وعائشة بن محمد ، وغيرهم من النجوم .