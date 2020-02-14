العثور على الطفلة لين الأحمري مفقودة ضاحية لبن
ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية عثرت ظهر اليوم الجمعة على الطفلة لين الأحمري التي فقدت أمس في ظروف غامضة.
وينتظر أن تصدر الجهات الأمنية ف يالرياض، بياناً لتوضيح تفاصيل اختفائها والعثور عليها.
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الجمعة 14
فبراير
ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية عثرت ظهر اليوم الجمعة على الطفلة لين الأحمري التي فقدت أمس في ظروف غامضة.
وينتظر أن تصدر الجهات الأمنية ف يالرياض، بياناً لتوضيح تفاصيل اختفائها والعثور عليها.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93399 ] نشر منذ 13 دقيقة
الحمد لله على السلامه ..