العثور على الطفلة لين الأحمري مفقودة ضاحية لبن

الرياض(صدى):

ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية عثرت ظهر اليوم الجمعة على الطفلة لين الأحمري التي فقدت أمس في ظروف غامضة.

وينتظر أن تصدر الجهات الأمنية ف يالرياض، بياناً لتوضيح تفاصيل اختفائها والعثور عليها.

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