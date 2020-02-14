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العثور على الطفلة لين الأحمري مفقودة ضاحية لبن

العثور على الطفلة لين الأحمري مفقودة ضاحية لبن
الرياض(صدى):

ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية عثرت ظهر اليوم الجمعة على الطفلة لين الأحمري التي فقدت أمس في ظروف غامضة.

وينتظر أن تصدر الجهات الأمنية ف يالرياض، بياناً لتوضيح تفاصيل اختفائها والعثور عليها.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 93399 ] نشر منذ 13 دقيقة

الحمد لله على السلامه ..

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