راكيتيتش يرغب في مزاملة رونالدو

وكالات(صدى):

فتح إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة الإسباني بابًا للشائعات، بعدما أعرب عن رغبته في اللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم.

وقال راكيتيتش خلال تصريحاته الصحفية: “إنه لأمر مذهل أن ألعب مع رونالدو، أعتقد أنه مميزاً حقا، دائماً هناك لاعبون مميزون للغاية في جميع الأوقات، ولكن الأمر المؤكد أنه الأفضل آخر 15 عاماً “.

وعن رغبته في مزاملة رونالدو يوماً ما، عقب راكيتيتش قائلاً: “بالطبع أود اللعب معه، لأنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، أحببت دائما أن أراه يلعب، بالنسبة لي إنه واحد من الأفضل في العالم “.

وبشأن اللاعب الأفضل في العالم، قال: ” برأيي الخاص، ميسي هو الأفضل على الإطلاق “.

وربطت تقارير صحفية تصريحات راكيتيتش باقتراب رحيله عن النادي الكتالوني، لاسيما في ظل رغبة العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها يوفنتوس، الذي يرغب في الحصول على خدمات نجم الوسط الكرواتي الذي يلعب في صفوف برشلونة منذ 2014.